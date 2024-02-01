Бастрыкин поручил доложить о мальчике, которого зажало дверью автобуса в Петербурге

Следственный комитет взял на контроль ситуацию с автобусом, который протащил по асфальту мальчика из Петербурга. Об этом сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки.

Инцидент произошел накануне, на улице Массальского. Как и другие пассажиры на остановке, ребенок решил зайти в автобус. Он поставил одну ногу в салон, после чего двери закрылись, и школьник упал на асфальт.

В результате водитель протащил человека по асфальту. Он остановился только через несколько метров. При этом очевидцы бежали за средством передвижения и стучали в двери.

Ребенок не пострадал, но был напуган произошедшим.

Ранее Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации с учительницей, которую назвали «симулянткой» и отказались лечить.