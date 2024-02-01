Стала известна средняя зарплата IT-специалистов в российских регионах

В России не сократились зарплаты IT-специалистов, уверен руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Николай Михайлов. Он опроверг эту информацию, заявив в беседе с НСН, что руководителям важно платить зарплаты выше, чем в среднем по региону, чтобы находится в реестре IT-компаний.

«В этом плане вряд ли будет наблюдаться снижение зарплат, она будет только повышаться, — убежден Михайлов. — В Санкт-Петербурге, например, средний диапазон – 100-200 тысяч рублей. Начинающие специалисты получают в среднем 100 тысяч рублей».

В каждом регионе – свой средняя стоимость услуг IT-специалистов, но в целом это не так сильно влияет на рынок, так как многие в регионах удаленно работают на Москву или Санкт-Петербург, добавил эксперт.

Напомним, по данным недавно проведенного исследования, средняя зарплата в отрасли за второе полугодие 2023 года снизилась на 15%, до 141 тыс. рублей. сообщалось, что доходы упали у сотрудников из регионов, а также специалистов «начального уровня» (Junior) из сегментов разработки, дизайна и тестирования.

Ранее эксперты рассказали, на какую хитрость идут IT-специалисты, чтобы повысить себе зарплаты.