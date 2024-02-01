Размер текста
А
А
А

В Москве после сбоя восстановлена оплата проезда банковскими картами

Дептранс: в Москве восстановлена оплата проезда банковскими картами

close
100%
Depositphotos

При оплате проезда в общественном транспорте Москвы банковскими картами возникли кратковременные проблемы. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта со ссылкой на ВТБ, который является банком-эквайером.

По состоянию на 13:00 мск, оплата проезда банковскими картами в городском транспорте Москвы работает штатно.

«Списанные средства за проезд будут автоматически возвращены пользователям в ближайшее время. Отслеживать возврат можно в приложении своего банка-эмитента», — сообщили в столичном дептрансе.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что пассажирам на нескольких станциях «Серпуховско-Тимирязевской» и «Замоскворецкой» линий метро Москвы при попытке оплаты картой приходило уведомление о нехватке средств, несмотря на то, что деньги на счетах имелись.

При этом средства с карты списывались, даже как за несколько поездок, а турникет не открывался.

Ранее сообщалось, что мужчина ударил по лицу проходившую мимо женщину в московском метро и попал на видео.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами