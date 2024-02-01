В Москве после сбоя восстановлена оплата проезда банковскими картами

При оплате проезда в общественном транспорте Москвы банковскими картами возникли кратковременные проблемы. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта со ссылкой на ВТБ, который является банком-эквайером.

По состоянию на 13:00 мск, оплата проезда банковскими картами в городском транспорте Москвы работает штатно.

«Списанные средства за проезд будут автоматически возвращены пользователям в ближайшее время. Отслеживать возврат можно в приложении своего банка-эмитента», — сообщили в столичном дептрансе.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что пассажирам на нескольких станциях «Серпуховско-Тимирязевской» и «Замоскворецкой» линий метро Москвы при попытке оплаты картой приходило уведомление о нехватке средств, несмотря на то, что деньги на счетах имелись.

При этом средства с карты списывались, даже как за несколько поездок, а турникет не открывался.

Ранее сообщалось, что мужчина ударил по лицу проходившую мимо женщину в московском метро и попал на видео.