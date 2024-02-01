Синоптики спрогнозировали сложную погоду в некоторых регионах России

В ближайшие дни на Дальнем Востоке и островных территориях России прогнозируются сложные погодные условия, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Это связано с циклонами, которые постепенно будут передвигаться из одного региона в другой, пояснил он в беседе с RТ.

«Берингово побережье, Чукотский Автономный округ, Петропавловск-Камчатский, Курилы и южный Сахалин. Здесь очередные циклоны и сильные ветра... Не такой, конечно, коллапс по осадкам, который был, но все равно [серьёзная ситуация] с учетом того, что еще тот снег никуда особо не делся», — отметил синоптик.

Самое сильное волнение ожидается в Татарском проливе, поэтому в акватории Охотского моря высота волн до 4-5 метров при прохождении, предупредил Варакин. Штормовая погода будет наблюдаться в Мурманской области. Далее циклоны будут сдвигаться, из-за чего метели, снегопад и ветер до 25-28 м\с обрушатся на Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, район Норильска.

«Циклоны будут идти один за другим, если говорить про Мурманскую область. В конце этой недели и начале следующей улучшений серьезных не будет», — заключил Варакин.

Напомним, в Гидрометцентре сообщали, что до конца этой недели на всей европейской территории России до конца недели будет наблюдаться примерно одинаковая погода — ожидается более теплая температура воздуха, чем обычно.

Москвичам ранее спрогнозировали мартовскую оттепель.