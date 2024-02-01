Диетолог рассказала о пользе клетчатки для здоровья

Пищевые волокна или клетчатка необходимы людям для того, чтобы поддерживать нормальную работу организма. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Светлана Лисицына.

По ее словам, эти вещества не перевариваются, однако оказывают положительное воздействие на пищеварение и общее самочувствие человека. Пищевые волокна бывают растворимые и нерастворимые, уточнила эксперт. Первые можно получить из овощей, фруктов, орехов, бобовых, злаков, они нужны для усвоения углеводов, снижения уровня холестерина и улучшения работы кишечника. Нерастворимые волокна содержатся в овощах, фруктах, отрубях, злаках и семенах. Они положительно влияют на пищеварение, предотвращают запоры и способствуют удалению шлаков из организма.

Помимо перечисленных полезных свойств, клетчатка также помогает контролировать вес, улучшает обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта, повышает иммунитет, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, заключила Лисицына.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого предупреждал, что у людей, которые потребляют недостаточное количество клетчатки, увеличивается риск развития возрастных заболеваний.

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