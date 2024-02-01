Размер текста
А
А
А

Диетолог рассказала о пользе клетчатки для здоровья

Диетолог Лисицына: клетчатка поможет контролировать вес и улучшит обмен веществ

close
100%
Shutterstock

Пищевые волокна или клетчатка необходимы людям для того, чтобы поддерживать нормальную работу организма. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Светлана Лисицына.

По ее словам, эти вещества не перевариваются, однако оказывают положительное воздействие на пищеварение и общее самочувствие человека. Пищевые волокна бывают растворимые и нерастворимые, уточнила эксперт. Первые можно получить из овощей, фруктов, орехов, бобовых, злаков, они нужны для усвоения углеводов, снижения уровня холестерина и улучшения работы кишечника. Нерастворимые волокна содержатся в овощах, фруктах, отрубях, злаках и семенах. Они положительно влияют на пищеварение, предотвращают запоры и способствуют удалению шлаков из организма.

Помимо перечисленных полезных свойств, клетчатка также помогает контролировать вес, улучшает обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта, повышает иммунитет, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, заключила Лисицына.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого предупреждал, что у людей, которые потребляют недостаточное количество клетчатки, увеличивается риск развития возрастных заболеваний.

Ранее диетолог рассказал, как улучшить работу ЖКТ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами