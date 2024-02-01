В Госдуме согласились, что сережки с радугой — не основание для ареста

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала арест жительницы Нижнего Новгорода на пять суток из-за сережек в цветах радуги, которую заподозрили в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Депутат в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ношение таких сережек не является основанием для ареста и пропагандой ЛГБТ. При этом, по словам Останиной, нужно понимать, чем руководствовался суд.

«Зачастую, возможно, были еще и другие неизвестные нам с вами обстоятельства, которые были положены в основу вынесенного судебного решения. Я не думаю, что девушка шла просто по улице, и сережки у нее были такого размера, что они обратили на себя внимание прохожих, и рассматриваются как демонстрация символики. Если при этом девушка не предпринимала никаких действий, если не было каких-либо еще признаков, которые обозначают, что она действительно занималась пропагандой этой элгэбэтэшной символики. До фанатизма и до абсурда доходить здесь и дело доводить не надо, но я не возьмусь говорить о правомочности данного судебного решения, потому что я не знаю всех обстоятельств. На прямой вопрос, является ли тот факт, что девушка драгметаллы себе в ушко надела, не понимая, что это символика, есть ли это основание для ареста девушки — нет», — сказала она.

Останина предположила, что основанием для ареста девушки могло стать ее поведение в кафе.

«Я понимаю, что поскандалили, поспорили. А может, причина — это противоправное поведение в кафе, где они были, может, поэтому ее и задержали. Вы знаете об этом? Я — нет. Дело адвоката — защищать, поэтому, понимаю, что адвокат будет говорить то, что выгодно его подзащитному, ему самому для того, чтобы выиграть процесс — это одно. В суде мы с вами не были, обстоятельств мы не знаем. Просто девушка сидела тихо, пила чай и вдруг ей интересуется полицией, и ее арестовывают, и тут же судебное решение. Вы в это верите? Я — нет», — заключила она.

31 января Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитный проект «Эгида» сообщил, что Сормовский суд в Нижнем Новгороде арестовал на пять суток местную жительницу, составив протокол о «демонстрации экстремистской символики» за ношение сережек в цветах радуги.

Сообщается, что 29 января к местной жительнице подошли двое неизвестных и потребовали, чтобы она и ее друг немедленно сняли с себя «экстремистскую символику», записывая происходящее на камеру. Впоследствии видео опубликовали в соцсетях, и героиню ролика вызвали на допрос. Сотрудники центра «Э» составили на нее протокол о демонстрации экстремистской символики. Силовики решили, что радужные серьги связаны с ЛГБТ, и задержали девушку. После чего суд отправил ее под арест на пять суток. Как сообщил адвокат задержанной, суд не смог определить, какой символ демонстрировала девушка. По его словам, в процессе исследования сережек девушки было установлено, что они имели форму лягушек с изображением семицветной радуги. Адвокат отметил, что суд сослался на решение Верховного суда от 30 ноября 2023 года о признании «Международного движения ЛГБТ» экстремистской организацией.

Ранее в Госдуме предложили заменить эмодзи с усатой женщиной «патриотическими смайлами».