Россиянина избили и ограбили за то, что он заступился за кондуктора в электричке

Жителей Нижегородской области задержали за избиение человека и кражу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в электропоезде. По версии правоохранителей, к супружеской паре подошел контролер и попросил предъявить билеты. Мужчина не хотел платить за проезд, поэтому начал возмущаться и грубо выражаться. В этот момент пострадавший заступился за женщину.

В результате россиянин нанес несколько ударов пассажиру по голове. Жена дебошира тем временем заметила выпавший телефон избитого и взяла себе.

Пару задержали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о краже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении вреда средней тяжести. Известно, что оба супруга были неоднократно судимы.

Ранее в Челябинске пассажир избил кондуктора за просьбу оплатить проезд.

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