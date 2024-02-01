Водитель автобуса и пассажир подрались из-за закрытой двери

В Хабаровске между водителем автобуса и пассажиром произошла драка из-за закрытой двери. Об этом сообщает Telegram-канал »Дерзкий Хабаровск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на остановке Серышева-Калинина. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №8, отказался открывать переднюю дверь. Один из пассажиров начал дебоширить и в нецензурной форме угрожать ему побоями.

Затем пассажир схватил кассовый аппарат и заявил, что разобьет его, а водитель распылил в лицо дебоширу перцовый баллончик. После этого оба выбежали из транспортного средства и начали драться на улице.

Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются. Информации о состоянии участников потасовки не поступало.

Ранее в Москве драка школьников из-за Николая II закончилась для одного из подростков в больнице.