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Пенсионер пришел в московский супермаркет, чтобы обменять пистолет на водку

В Москве пенсионер попытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки

Житель Москвы принес в супермаркет оружие, чтобы получить бутылку алкоголя. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел в Чертаново. По версии правоохранителей, мужчина пришел в магазин и на кассе попросил сотрудника дать ему водку. Взамен он предложил пистолет и патроны.

Работники вызвали полицию. Правоохранители задержали посетителя, которым оказался ранее судимый 70-летний мужчина.

«В ходе досмотра гражданина полицейские обнаружили и изъяли переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов, изготовленных промышленным способом», — сообщили в МВД.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Дагестане мужчина попытался разбудить сына и случайно выстрелил в него из карабина.

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