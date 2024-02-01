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Эксперты назвали необычные полезные свойства чая улуна

ОСН: в улуне есть катехины, которые сжигают жир и помогают похудеть

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Чай улун часто путают с зеленым из-за схожего цвета, однако он относится к другой группе и отличается технологией производств. Такой чай полезен для здоровья человека. Входящие в состав напитка катехины стимулируют сжигание жиров и помогают при похудении, а богатство антиоксидантами, танинами, минералами и витаминами хорошо влияет на настроение человека, выяснила Общественная Служба Новостей.

Улун повышает тонус сосудов, снижает уровень холестерина в крови и предотвращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, этот напиток предотвращает остеохондроз, развитие кариеса и поддерживает здоровье полости рта.

Часто этот напиток используют для стимуляции работы мозга. Кроме того, он способствует выработке гормона счастья и радости, а полифенолы в его составе защищают клетки организма от свободных радикалов, провоцирующих болезни. Танины в составе улуна помогают уменьшать воспаление в желудке и кишечнике, также напиток нормализует кровяное давление и хорошо влияет на кожу.

Однако есть и вредные свойства улуна. К примеру, он противопоказан детям и беременным женщинам. Осторожнее нужно быть с напитком аллергикам, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями – такими, как гипертония или анемия. Если человек в прошлом перенес инфаркт или инсульт, то лучше от улуна отказаться.

Здоровому человеку рекомендуется выпивать не более трех чашек чая улун в день.

Напомним, врачи советуют пожилым людям выпивать в день по четыре чашки чая в день при отсутствии противопоказаний.

Ранее эксперты рассказали о полезных и вредных свойствах чая пуэр.

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