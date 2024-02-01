«Безостановочно кричат»: жители Ростова просят спасти животных из обрушившегося дома

Женщина из Ростова-на-Дону, которая живет по соседству с обрушившемся домом, рассказала, что в здании остались животные, которые страдают без еды и воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов».

«Животные, оставшиеся в обрушившемся доме на улице Нариманова, 72/3, уже пятый день безостановочно кричат, и их слышно даже полицейским, стоящим на ограждении вокруг обломков. Особенно в ночное время их крики звучат пронзительно», — поделилась подписчица канала.

По словам женщины, животных могли бы вызволить сотрудники МЧС, открыв окна из квартир, но якобы для этого администрация города должна дать добро на операцию.

«Почему не могут дать разрешение на спасение этих бедных существ? Что будет с бедными животными?» — возмутилась ростовчанка.

Ранее в МЧС города сообщили, что жильцов обрушившегося дома временно не будут пускать в здание.