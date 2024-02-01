Врачи назвали продукты, которыми опасно закусывать крепкое спиртное

Водка относится к крепким напиткам, которые следует закусывать, однако для этого подходят не все продукты, предупредил преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. Нужно отказаться от жирных, копченых, жареных продуктов в качестве закуски. Они сами по себе трудно перевариваются, а при смешивании со спиртным дают колоссальную нагрузку на печень, поджелудочную железу и желудок, рассказал он Общественной Службе Новостей.

Если закусывать водку жирным или жареным, то это в будущем чревато алкогольным гепатитом или панкреатитом.

«Поэтому забудьте о водке с шашлыком, жирными сырами, копченой колбасой», — заявил медик.

Вредно смешивать крепкое спиртное также с лимонадами и фруктами, так как это в этом случае печень не сможет обезвредить весь этиловый спирт. Маринованные продукты – к примеру, грибы – содержат уксус, который может повредить слизистую желудочно-кишечного тракта. Этот процесс усиливается при смешивании с водкой, предупредил врач.

Также Умнов посоветовал не смешивать крепкое спиртное с кофе, чтобы избежать скачков давления, и отказаться от свежих помидоров в качестве закуски, так как они повышают выработку соляной кислоты желудка и провоцируют гастрит и язву.

В списке вредных закусок врач также назвал шоколад, острый кетчуп, хрен, аджику и дыню, которая под воздействием алкоголя может забродить в кишечнике и спровоцировать вздутие живота.

Напомним, также врачи считают, что во время застолья со спиртным лучше отказаться от употребления яблок и винограда, так как эти фрукты слишком садкие и могут спровоцировать резкий подъем уровня глюкозы.

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