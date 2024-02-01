Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Москвы вошло в график

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро вернулось к штатной работе. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

В Дептрансе отметили, что интервал движения поездов вырос из-за проверки инфраструктуры на юго-восточном участке линии. После проверки поезда продолжили движение в соответствии с графиком, заключили в пресс-службе.

До этого поезда на Таганско-Краснопресненской ветке метро Москвы следовали с задержками. В аудиосообщении на станции «Лермонтовский проспект» предупредили, что поезда в сторону центра ходили с увеличенными интервалами.

На днях на юго-востоке фиолетовой ветки московского метро увеличили время движение поездов из-за человека на пути. Спустя некоторое время департамент транспорта сообщил о восстановлении графика движения поездов.

Ранее в Петербурге заработала станция метро «Ладожская» после капитального ремонта.