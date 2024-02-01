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Российской школьнице, выжившей после 126 ударов ножом, еще не выплатили компенсацию

Kp.ru: девочка из Химок, выжившая после 126 ранений, не получила компенсацию

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Шестиклассница из Химок, пострадавшая в 2023 году после нападения одноклассницы с ножом, пока не получила положенную ей компенсацию. Согласно решению суда, лицей, в котором училась пострадавшая, выплатит ей 8,5 млн рублей, но пока эти деньги семья ребенка не видела. Об этом в беседе с kp.ru рассказала адвокат семьи пострадавшей школьницы.

«Да, суд установил размер компенсации, но эти деньги семья пока не получила. Это небыстрая процедура», — поделилась адвокат Виктория Дергунова.

В июне 2023 года Химкинский районный суд определил размер компенсации пострадавшей в размере 7,5 млн рублей, позже Московский областной суд увеличил размер выплаты до 8,5 млн рублей.

Чтобы решить вопрос с деньгами на пластические операции, которые девочке были необходимы срочно, по данным СМИ, ее семья продала квартиру и переехала в другой район, в жилье меньшей площади. Пострадавшую перевели в другую школу.

Адвокат Дергунова пояснила, что семья намерена обжаловать решение городского и областного суда — родители пострадавшей девочки не согласны, что за ЧП ответила только школа, а родителей школьницы, которая нанесла их дочери 126 ранений, не наказали.

Инцидент случился 7 февраля в одной из школ подмосковных Химок: 11-летняя девочка пострадала от нападения сверстницы, которая напала на нее в туалете учреждения с кухонным ножом.

Ранее в Кронштадте школьник напал с ножом на одноклассницу во время урока.

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