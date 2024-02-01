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Первый российский регион введет порядок запрета на выезд депутатов из страны

Бурятия первой в РФ решила ввести порядок запрета на выезд депутатов из страны

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Парламент Бурятии разработал порядок принятия решений, по которому депутаты будут ограничены в праве на выезд из России. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на законопроект.

Ограничить выезд планируется депутатам, имеющим информацию особой важности или владеющим секретными данными. Решение об ограничении права на выезд будет приниматься председателем Народного Хурала в течение семи рабочих дней со дня последнего ознакомления с данными о доступе того или иного парламентария к информации особой важности или совершенно секретным данным.

Согласно законопроекту, ограничивать права на выезд из Российской Федерации можно будет на срок до пяти лет со дня последнего ознакомления депутата с секретными сведениями. При этом парламент получит право одобрить краткосрочный выезд человека из России

Паспорт невыездного депутата на время ограничений будет храниться в отделе государственной службы и кадров Аппарата парламента Бурятии. Законопроект планируют рассмотреть на очередной сессии.

До этого в России начал действовать закон, согласно которому граждане обязаны сдавать свои заграничные паспорта в течение пяти дней при запрете на выезд из страны.

Ранее россиян предупредили о новых правилах выезда за границу.

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