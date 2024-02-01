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Уголовное дело завели в Дагестане после убийства бойца MMA Мутаева

Уголовное дело завели в Дагестане по факту убийства бойца MMA Магомеда Мутаева

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mutaev__97/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уголовное дело возбуждено в Дагестане по факту убийства бойца смешанных единоборств (ММА) Магомеда Мутаева. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 (Убийство) и ч. 2 ст. 222 (Незаконный оборот оружия) УК РФ.

В Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат о преступлении.

По данным СК РФ, выстрелы прозвучали возле жилого дома по улице Гапцахской в Махачкале. В настоящее время следователи разыскивают человека, применившего огнестрельное оружие.

Telegram-канал Shot сообщал, что неизвестный подкрался со спины к 21-летнему Мутаеву и восемь раз выстрелил из пистолета. По другим данным, убийца стрелял из стоящей у подъезда «Лады» шесть раз. Спортсмен скончался в больнице.

Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. По данным Mash Gor, что спортсмен выступал в «Файт Найтс», был учеником отца Хабиба Нурмагомедова.

Ранее российский полицейский в магазине обезвредил мужчину с боевой гранатой.

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