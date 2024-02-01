В Лондоне произошла химическая атака

В Лондоне неизвестный напал на прохожих с едким химическим веществом, девять человек оказались в больнице, в том числе двое маленьких детей. Об этом сообщила столичная полиция, передает Daily Mail.

Инцидент произошел на Лессар-авеню, в районе Клапем.

Госпитализированы мать с двумя детьми и еще трое человек, которые получили ранения, когда пришли на помощь пострадавшим. Трое полицейских также обратились за помощью медиков.

По словам одного из очевидцев, пострадавшая женщина кричала: «Мои глаза! Мои глаза!»

По предварительным данным полиции, в женщину с детьми бросили неизвестное химическое вещество. Также был замечен мужчина, убегающий с места происшествия. Полиция задействовала все ресурсы, в том числе вертолет, для поимки злоумышленника и выяснения обстоятельств инцидента.

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