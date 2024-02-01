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Десятки людей эвакуированы с концерта Xolidayboy в Брянске из-за сообщения о бомбе

Неизвестные сообщили о бомбе на концерте Xolidayboy в Брянске

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xoxolidayboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Неизвестный позвонил и сообщил о заложенной бомбе в ресторане «Фабрика» на улице Майской Стачки в Брянске. Как пишет Telegram-канал Shot, в заведении проходил концерт музыканта и тиктокера Xolidayboy (Иван Минаев).

Когда экстренные службы и полиция прибыли на место, концерт уже закончился, и зрители начали расходиться. Улицы вокруг клуба были перекрыты, а полиция обследовала площадку, но ничего подозрительного не нашла. Менеджер артиста заявил, что к тому времени сам Иван уже уехал из «Фабрики» в отель.

До этого сообщалось, что концерты Xolidayboy были отменены в России из-за его проукраинских высказываний, татуировок и накрашенных ногтей. Продюсер Минаева ранее заявляла о намерении подать в суд на Екатерину Мизулину, утверждая, что его репутация пострадала после ее публикации.

В ноябре прошлого года Xolidayboy упал в обморок во время выступления в Ставрополе после получения повестки в аэропорту.

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