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В России запущен первый «Шазам» для достопримечательностей

«Яндекс Путешествия» запустили первый «Шазам» для достопримечательностей

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«Яндекс»

В сервисе «Яндекс Путешествия» появилась инновационная функция, которая впервые используется в сфере туризма. Теперь пользователи могут воспользоваться умной камерой, чтобы узнать, какая достопримечательность или экспонат перед ними.

Устройство может определить практически любой объект — от зданий и памятников до деревьев и цветов. Для того, чтобы получить информацию о достопримечательности, нужно просто навести камеру на объект и нажать кнопку съемки. В режиме реального времени пользователи увидят название объекта и небольшую справочную информацию о нем.

Функция работает на базе умной камеры из приложения «Яндекс» с «Алисой» и использует передовые технологии компьютерного зрения. Для использования этой функции нужно иметь доступ в интернет и установить последнюю версию приложения «Яндекс Путешествия».

До этого «Яндекс Путешествия» сообщили, что в этом году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем в прошлом году. Количество ранних бронирований отелей на лето показывает пятикратный рост к прошлому году. Это связано с увеличением количества доступных внутренних туристических направлений и ростом уверенности туристов в планах на весенне-летний отдых.

Ранее были названы пять самых недооцененных туристических направлений в России.

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