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В Индии прошла свадьба 103-летнего мужчины и 49-летней женщины

В Индии 103-летний мужчина выбрал себе в жены женщину вдвое младше

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Pixabay

Житель Индии по имени Хабиб Назар, который проживает в окрестностях города Бхопал, в возрасте 103 лет женился на женщине по имени Фироз Яхан, которая младше его более чем вдвое. Об этом пишет NDTV.

Как сообщается, Назар и Яхан поженились еще в прошлом году, но видео их свадебной церемонии стало вирусным только в январе 2024 года.

Для Хабиба Назара это уже третий брак, прежде он дважды оставался вдовцом. Он заявил, что не испытывает недостатка ни в чем, но чувствует одиночество. Для Фироз Яхан это была вторая свадьба, ей на момент свадьбы было 49 лет. Она согласилась выйти замуж за 103-летнего мужчину потому, что у него нет никого, кто мог бы о нем позаботиться. Женщина подчеркнула, что приняла решение выйти замуж по своей собственной воле, и никто не вынуждал ее на это.

Фироз Яхан отметила, что ее муж находится в отличном здоровье и не имеет никаких проблем. Несмотря на возрастовую разницу, молодожены счастливы и готовы провести вместе оставшуюся жизнь.

В декабре прошлого года стало известно, что Мэрайя Кэри рассталась с бойфрендом из-за разницы в возрасте. По словам инсайдера, причиной стала разница в возрасте между 40-летним Танакой и 54-летней Кэри, и желание танцора иметь детей.

Ранее супруги Эрдоган стали первыми обладателями турецких электрокаров TOGG.

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