Россияне рассказали, сколько кофе пьют в день

Каждый третий россиянин не может начать свой рабочий день без чашки кофе. Это показал опрос сервиса Работу.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 16% опрошенных отдает предпочтение чаю, а 5% — обычной воде. Почти половина респондентов (46%) вообще не пьет кофе перед началом трудового дня.

Причем женщины почти в 2 раза чаще нуждаются в бодрящем напитке с утра на работе, чем мужчины. Так ответили 41% женщин и 21% мужчин.

22% участников исследования выпивают в день одну чашку кофе, 30% опрошенных достаточно 2 порций, 24% насыщаются тремя. 14% респондентов употребляют кофе 4 раза в день, а каждый десятый 5 и даже чаще.

Большинство россиян (74%) пьют бодрящий напиток дома, перед началом рабочего дня. 61% участников опроса предпочитают начинать день вместе с коллегами за кофе. 9% берут напиток с собой по дороге в офис, 7% заказывают кофе в кафе или кофешопе за завтраком рядом с местом работы.

Ранее исследование показало, что кофе перед едой снижает количество полученных калорий.