Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, сколько кофе пьют в день

Треть россиян не могут начать работу без чашки утреннего кофе

close
100%
Shutterstock

Каждый третий россиянин не может начать свой рабочий день без чашки кофе. Это показал опрос сервиса Работу.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 16% опрошенных отдает предпочтение чаю, а 5% — обычной воде. Почти половина респондентов (46%) вообще не пьет кофе перед началом трудового дня.

Причем женщины почти в 2 раза чаще нуждаются в бодрящем напитке с утра на работе, чем мужчины. Так ответили 41% женщин и 21% мужчин.

22% участников исследования выпивают в день одну чашку кофе, 30% опрошенных достаточно 2 порций, 24% насыщаются тремя. 14% респондентов употребляют кофе 4 раза в день, а каждый десятый 5 и даже чаще.

Большинство россиян (74%) пьют бодрящий напиток дома, перед началом рабочего дня. 61% участников опроса предпочитают начинать день вместе с коллегами за кофе. 9% берут напиток с собой по дороге в офис, 7% заказывают кофе в кафе или кофешопе за завтраком рядом с местом работы.

Ранее исследование показало, что кофе перед едой снижает количество полученных калорий.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами