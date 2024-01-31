Глава Дагестана выгнал с совещания начальника управления образования района

Глава Дагестана Сергей Меликов выгнал начальника управления образования Рутульского района Фермана Ахмедбекова с заседания Совета по образованию и науке за халатность. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации Дагестана.

Глава управления образования района подвергся критике за то, что в поселке Шиназ снесли старое здание до того, как было начато строительство нового здания на замену. При этом, по словам Меликова, никто не позаботился о том, чтобы обеспечить ученикам комфортные условия для обучения.

«За все, что происходит в Дагестане, за каждый кирпич и бордюр должен отвечать глава региона. Но вы же должны мне помогать. Вы с какого года начальник отдела образования? Возьмите на себя ответственность, а не прячьтесь за спинами руководителей, педагогов, в том числе директора школы, родителей и детей, которым холодно и не комфортно учиться», – обратился Меликов к Ахмедбекову.

Меликов поручил начать служебную проверку.

До этого в Дагестане учительница ударила по лицу учеников, отчитывая их.

Ранее в Екатеринбурге конфликт учителя и ученика закончился ударом в живот и приездом Росгвардии.