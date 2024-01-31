Экс-замминистра просвещения РФ Ракова может получить восемь лет колонии

Гособвинение в среду, 31 января, потребовало приговорить экс-заместителя министра просвещения Российской Федерации Марину Ракову, обвиняемую в хищении около 50 млн рублей, к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката одного из фигурантов дела Дмитрия Кравченко.

По словам юриста, прокурор попросил приговорить Ракову к восьми годам колонии общего режима.

До этого Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев признали в суде вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Ракова, являясь гендиректором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (ФНФРО), совместно с сотрудником Фонда новых форм развития образования Максимом Инкиным с июня 2017-го по ноябрь 2018-го заключили ряд трудовых договоров с гражданским супругом Раковой Артуром Стеценко. В результате он получил в качестве «зарплаты» и иных выплат более 7,7 млн рублей. По той же схеме Ракова организовала в сентябре 2018 года и заключение фиктивного трудового договора с РАНХиГС, сумма хищений, таким образом, превысила 2,1 млн рублей бюджетных средств.

Обвиняемые также подозревались в ряде других финансовых махинаций.

Ранее юрист раскрыл самые распространенные схемы мошенничества.