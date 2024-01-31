Гособвинение запросило срок экс-ректору «Шанинки»

Адвокат Дмитрий Кравченко заявил, что гособвинение в среду, 31 января, попросило приговорить бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, обвиняемого в причастности к особо крупному мошенничеству, к шести годам и шести месяцам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в рамках прений сторон государственный обвинитель попросил назначить Зуеву наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев.

В апреле 2023 года бывшая заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев признали в суде вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев в текущий момент арестован. Он подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.

Зуева задержали 13 октября 2021 года по подозрению в хищении свыше 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. После задержания ректора в «Шанинке» сообщили, что вуз продолжает работать штатно, при этом как-либо комментировать сообщения о задержании руководителя не стали.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.