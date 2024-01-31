Экс-боец ЧВК «Вагнер» с семью судимостями вернулся с СВО и получил новый срок

Рудничный районный суд Кемерова приговорил экс-бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Александра Держалова к семи годам тюремного заключения в колонии строгого режима за покушение на чужую жизнь. Об этом свидетельствуют данные картотеки местного суда.

Согласно судебным материалам, бывший «вагнеровец» поссорился с двумя соседями, с которыми ранее даже не был знаком. Конфликт в какой-то момент зашел слишком далеко, и мужчина взялся за нож. Момент нанесения удара он не помнит, но утверждает, что не хотел никого лишать жизни, лишь защищался. Однако воинственные намерения Держалова подтвердили несколько свидетелей случившегося.

Известно, что преступник ранее успел получить медаль «За отвагу». По данным средств массовой информации, он был судим семь раз, последнюю судимость получил в 2021 году за кражу и разбой.

В ноябре Казахстанский суд приговорил ветерана ЧВК «Вагнер» почти к семи годам колонии за участие в боях на Украине. Наемник заявил, что юрист ЧВК гарантировал ему безопасность с точки зрения законов, поскольку на Украине идет не война, а специальная военная операция. Казахстанец был ранен под Бахмутом, все заработанные деньги у него конфисковали по решению суда. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дагестане судимые бойцы ЧВК «Вагнер» похитили бизнесмена и потребовали 31 млн выкупа.