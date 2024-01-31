Мужчина откусил нос бывшей девушке, узнав, что она устроилась на новую работу

Полиция Техаса арестовала местного жителя за нападение и нанесение увечий своей бывшей девушке, американец откусил возлюбленной нос, узнав, что она устроилась на новую работу. Об этом сообщает Mirror.

Молодая пара из Техаса встречалась несколько месяцев, 34-летний мужчина сильно ревновал возлюбленную, он запрещал девушке выходить из дома одной и общаться с друзьями.

Американка не смогла выдержать характер приятеля и разорвала с ним отношения. Спустя семь месяцев мужчина узнал, что она устроилась на работу в стриптиз-клуб.

Дэвид Морин выследил девушку и напал на нее, в ходе ссоры он откусил ей нос, после чего скрылся. Пострадавшая госпитализирована, ей предстоит пластическая операция. Злоумышленника удалось задержать, он заключен под стражу до вынесения приговора.

Ранее россиянин откусил мужчине ухо во время драки в подъезде.