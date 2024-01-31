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В Тихом океане нашлись обломки самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей в 1937 году

Пилот из США нашел обломки самолета Амелии Эрхарт, разбившейся в 1937 году

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Britannica

Пилот из США, потративший $11 млн на поиски самолета американской летчицы Амелии Эрхарт, считает, что нашел его обломки на дне Тихого океана. Об этом пишет издание People.

В конце января компания Deep Sea Vision заявила об обнаружении обломков самолета Lockheed 10-E Electra, на котором более 85 лет назад разбилась пионерка авиации. Поисковая операция стартовала в сентябре прошлого года из порта в Кирибати. Рабочей группе из 16 человек пришлось отсканировать более 5200 квадратных миль океанского дна. Первое изображение, напоминающее по форме самолет, гидролокатор зафиксировал в 100 милях от острова Хауленд.

«В этом районе нет других известных крушений, и уж точно не той эпохи и не такой конструкции, как на снимке», — говорит Тони Ромео, инвестор и пилот, возглавивший поиски.

Он уверен, что найденные его командой обломки являются обломками самолета Эрхарт, пропавшего с радаров 2 июля 1937 года. В тот день летчица и ее штурман вылетели из Папуа-Новой Гвинеи и собирались сделать дозаправку на острове Хауленд, но их полет оборвался.

Подводный археолог Эндрю Пьетрушка не исключил возможности обнаружения останков, но заявил, что сначала на находку необходимо «посмотреть физически». Энтузиасты намерены вновь отправиться в экспедицию и сейчас решают, как будут поднимать самолет со дна.

Ранее на поиск пропавшего в месте крушения «Титаника» батискафа с туристами отправили самолеты.

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