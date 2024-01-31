Глава Росавиации обсудил безопасность полетов с руководством S7

Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством авиакомпании S7, участники которого обсудили произошедшие авиационные инциденты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как заявили в Росавиации, участники встречи особое внимание уделили случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей самолетов Boeing 737-800 — в последнюю декаду января было зафиксировано три случая.

«Расследование авиационных инцидентов продолжается — до завершения работы комиссий любые другие комментарии преждевременны», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что для предупреждения повторения подобных случаев во время совещания были даны рекомендации по прекращению обработки противообледенительными жидкостями самолетов с работающими двигателями и проведению аудита технологии облива, по увеличению частоты моек двигателей, а также по проведению глубокого анализа сложившейся ситуации применительно к другим типам воздушных судов, чтобы нивелировать риски для безопасности полетов.

По данным статистики за январь, негативные тренды в области безопасности полетов при выполнении коммерческих воздушных перевозок российскими авиакомпаниями отсутствуют, добавили в ведомстве.

27 января стало известно, что самолет авиакомпании S7 с неисправным двигателем пытался вылететь из Улан-Удэ (Бурятия) в Москву, неполадку обнаружили уже на взлетно-посадочной полосе во время разгона.

Ранее сообщалось, что S7 сократит число рейсов из-за проблем двигателями Airbus.