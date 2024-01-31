Пенсионер из Китая стал старейшим в мире блогером по видеоиграм, пишет издание UPI.

88-летний Ян Бинлинь, известный в сети под ником «Дедушка Ян», попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым старым в мире блогером, снимающим ролики по видеоиграм. У пенсионера около 280 тысяч подписчиков в соцсетях, следящих за его обновлениями.

Мужчина рассказал, что начал увлекаться видеоиграми в 1998 году, когда вышел на пенсию. С тех пор от трех до шести часов в день он посвящает любимому хобби.

Супруга Яна поддерживает его увлечение и даже иногда играет вместе с ним. Кроме того, Бинлинь познакомил с миров видеоигр своих внуков и других членов семьи.

Китаец рад, что стал рекордсменом и привлек повышенное внимание к своей персоне.

«Пока мое тело может играть, я всегда буду играть», — уверено заявляет он.

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