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В Белгородской области идет обыск по заявлению «Металлоинвеста»

В Белгородской области идет обыск по заявлению «Металлоинвеста» о вымогательстве

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Global Look Press

В Белгородской области проводятся следственно-оперативные мероприятия после заявления компании «Металлоинвест» о вымогательстве. Об этом пишут «Новые известия» со ссылкой на представителей компании.

«Причиной подачи заявления о вымогательстве стала систематическая деятельность по распространению множественных клеветнических публикаций о предприятии и ложных доносов», — заявили в «Металлоинвесте».

Обыски связывают с попытками нескольких бывших акционеров Лебединского ГОКа (ЛГОК), у которых компания выкупила акции осенью 2007 года, потребовать дополнительные выплаты средств.

В декабре 2023 года сообщалось, что Андрей Буркин потребовал от «Металлоинвеста» €2 млн взамен на отказ от дальнейших претензий. Соответствующая публикация размещена на сайте «Русский криминал», передает Brief. По данным соцсетей, именно на объектах Буркина и проходят обыски 31 января.

До этого компания Алишера Усманова второй раз в году подняла зарплаты сотрудникам.

Ранее «Металлоинвест» опроверг обвинения в подпольном хранении украинской руды.

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