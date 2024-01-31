Мэр объяснил, чем Невинномысск лучше Марселя: «в центре города еще не ссым»

Глава Невинномысска Михаил Миненков заявил, что это «лучший город в лучшей стране мира» и сравнил его с «обоссанным Марселем» и американскими городами с «кучей наркоманов». В разговоре с «Газетой.Ru» Миненков признал, что в Невинномысске тоже есть «наркоманы и грязь», зато в центре города «еще не ссут».

«Мы решаем свои трудности и понимаем, что у нас есть наркоманы и грязь. Но в центре города еще не ссым. Смотря на соседей во Франции, боимся допустить такое. Наши магазины первых этажей работают и развиваются, полиция всегда реагирует и борется с преступностью. Но нужно на их ошибках учиться тоже, не внедрять в сады и школы их новые европейские ценности под прикрытием псевдодемократии и свободы. Печенье мы не раздаем у них в Марселе, ракеты и снаряды по французским желтым жилетам не поставляем. К Майдану не хотим. Хотим жить, как деды наши жили, с нашими семейными ценностями! Развиваясь по нашим канонам, как мама и папа учит, а не родитель номер один и номер два», — сказал он.

24 января глава Невинномысска Михаил Миненков раскрыл в своем Telegram-канале, как нужно решить демографические проблемы — «подкрасться к любимой», чтобы к концу года в городе родились «не 700 человек, а 10 тысяч семей». Жители Невинномысска раскритиковали это предложение в соцсетях и пожаловались на отсутствие денег и низкий уровень жизни. Комментаторы отметили, что термин «подкрадываться» больше применим к насильникам, чем к мужьям.

В беседе с «Газетой.Ru» Миненков объяснял, что люди «извращенно» поняли его слова. По его мнению, жители города, жалующиеся на отсутствие денег, еще не осознали, что им «никто ничего не должен давать», а вопрос рождения ребенка — «патриархален», поскольку обеспечивает семью мужчина.

30 января Миненков опубликовал новое видеообращение, в котором призвал женщин «не играть в феминисток» и следовать единственно возможной формуле — «мужик обязан пахать, женщина обязана рожать». В противном случае, по словам мэра, Невинномысск — «лучший город в лучшей стране мира» — может превратится во «всякие вот эти обоссанные Марсели» или города США, «где куча наркоманов в центре города».

Ранее в Госдуме посоветовали россиянкам рожать через два года после окончания школы.