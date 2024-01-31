В Подмосковье для строительства автодорог выделили более 30 гектаров земли

В Подмосковье с начала 2024 года в собственность региона передали более 30 гектаров земли для строительства автомобильных дорог, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, в рамках взаимодействия с территориальным управлением Росимущества в областную собственность передано 28 земельных участков площадью 30,6 га.

Она добавила, что на участках построят дорожно-транспортные объекты.

Как рассказала Адигамова, одним из таких объектов станет дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка» в Мытищах.

«Работы находятся на завершающем этапе», — отметила она.

Министр добавила, что дорогу общей протяженностью 16,1 км планируется открыть до конца 2024 года. Она сможет существенно разгрузить Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе.