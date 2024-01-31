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Врач рассказала, как курение вейпа влияет на свертываемость крови

Врач Аппалуп: курение вейпа негативно влияет на свертываемость крови

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Frank Franklin II/AP

Согласно лабораторным исследованиям, курение вейпа негативно влияет на свертываемость крови. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила главный врач Московского областного Центра крови Мария Аппалуп.

«Во время применения вейпа в организм попадают вещества, которые отравляют клетки печени и сосудов. Из-за этого снижается потенциал свертывания крови. Я это видела своими глазами. Если вечером человек долго курил вейп, утром у него по всему лицу и телу выступит сыпь», — рассказала Аппалуп.

Она подчеркнула, что длительное курение вейпа постепенно отравляет кровь и делает ее компоненты непригодными для человека.

Как сообщала пресс-служба минздрава Московской области, убеждения в том, что вейпы — менее вредная альтернатива сигаретам, являются ложными. Специалисты дали рекомендации, как определить, курит ли ребенок электронную сигарету.

В декабре прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте World Health Organization (WHO) призвала принять срочные меры по контролю над продажей вейпов. Эксперты заявили, что производители используют агрессивную рекламу, чтобы склонить школьников и студентов к покупке их продукции.

Ранее стало известно, как пол и возраст влияют на формирование зависимости от вейпов.

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