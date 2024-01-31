Пограничник не выпустил туриста из России из-за ошибки в паспорте

Российский пограничник не позволил покинуть страну женщине из-за ошибки в паспорте. Об этом сообщает портал Tourdom.

Сообщается, что в паспорте одной из уральских путешественниц, родившейся в 1980-е годы, в графе город рождения значился Екатеринбург. Внимательный пограничник обратил внимание на фактическую ошибку: в те годы такого города не существовало, до 1991 года уральская столица носила название Свердловск. Точно такая же ошибка была допущена и во внутреннем российском паспорте.

Из-за этой ошибки женщина, ее мать и дочь не смогли отправиться в путешествие в Турцию. Теперь ей предстоит поменять сразу оба паспорта.

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