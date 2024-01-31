Размер текста
А
А
А

Пограничник не выпустил туриста из России из-за ошибки в паспорте

Пограничник не выпустил из страны россиянку из-за ошибки с городом в паспорте

close
100%
МВД России/14.мвд.рф

Российский пограничник не позволил покинуть страну женщине из-за ошибки в паспорте. Об этом сообщает портал Tourdom.

Сообщается, что в паспорте одной из уральских путешественниц, родившейся в 1980-е годы, в графе город рождения значился Екатеринбург. Внимательный пограничник обратил внимание на фактическую ошибку: в те годы такого города не существовало, до 1991 года уральская столица носила название Свердловск. Точно такая же ошибка была допущена и во внутреннем российском паспорте.

Из-за этой ошибки женщина, ее мать и дочь не смогли отправиться в путешествие в Турцию. Теперь ей предстоит поменять сразу оба паспорта.

До этого необычный случай с туристом произошел В Таиланде. Приезжий из Британии инсценировал собственное похищение и требовал у своей семьи выкуп. Таким образом он решил продлить свой отпуск, когда деньги закончились.

27 января появилась информация, что в Иркутской области спасли туриста, который отстал от группы и провел ночь на льду озера Байкал.

Ранее турист из Владивостока заблудился в лесу на Сахалине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами