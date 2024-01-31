В Литве отложили закрытие русских школ

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что вопрос о закрытии русских школ был отложен из-за нехватки средних общеобразовательных школ (СОШ) в тех муниципалитетах, где работают такие учебные заведения. С таким заявлением он выступил на заседании парламентского комитета по образованию и науке, передает ТАСС.

В русских школах в Литве обучаются около 14 тыс. учеников. Больше всего их в Вильнюсе, Клайпеде и Висагинасе.

До этого Якштас анонсировал отказ от преподавания русского языка в школах.

По словам чиновника, стране следует по примеру Латвии и Эстонии отказаться от школ с русским языком обучения и от преподавания русского языка как иностранного, а вместо этого ориентироваться на языки ЕС и дружественных стран. В качестве возможной меры он назвал введение обучения на украинском языке.

В течение нескольких недель министерство намерено подготовить предложения по переводу русских школ на обучение на литовском языке. Всего таких школ в стране менее 50.

Ранее 250 из 900 учителей русского языка в Литве выразили желание переквалифицироваться.