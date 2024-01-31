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Дума приняла во II чтении проект о праве региональных властей запрещать «наливайки»

ГД приняла во втором чтении проект о праве запрещать наливайки в жилых домах

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который даст право региональным властям запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Об этом сообщили на сайте ГД.

Документ инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Согласно тексту законопроекта, регионы получат право разрешать продавать пиво, сидр и другие алкогольные напитки только в ресторанах, барах, кафе, буфетах.

Также в случае вступления поправок в силу региональные власти смогут ограничивать время продажи спиртного в точках общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключением станут рестораны, отметили в документе.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сами граждане ждут принятия этого закона. В частности, депутатам поступают обращения от жителей многоквартирных домов с такими заведениями. Людей не устраивает, что днем «наливайки» работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем и становятся точкой сбора асоциальных посетителей.

Ранее россиянам рассказали о схемах производства пива «под прикрытием».

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