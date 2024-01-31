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Россияне ответили, сколько стоят куриные яйца в их регионах

Самые дорогие куриные яйца продаются в Дальневосточном округе

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Shutterstock

Наибольшую стоимость яиц зафиксировали жители Дальневосточного федерального округа, показал опрос «проекта Финансы Mail.ru». В нем приняли участие 40 тыс. человек из более 50 регионов России.

Почти половина (46%) опрошенных местных жителей ответили, что покупали десяток яиц по цене от 150 до 200 рублей. Еще 30% — за 130-150 рублей. Большинство опрошенных из Приволжского федерального округа отметили, что покупка им обошлась по цене от 130 до 150 рублей.

Наибольшее число россиян, которые в последний раз покупали яйца по цене ниже 80 рублей, проживают в Южном федеральном округе. Это 3% от общего числа респондентов. При этом в большинстве федеральных округов участники исследования чаще всего покупали десяток яиц по цене в диапазоне от 110 до 130 рублей. Это Южный (39%), Уральский (37%), Центральный (45%), Северо-Западный (39%) и Сибирский (47%). На втором месте оказалась стоимость в диапазоне от 130 до 150 рублей за десяток.

26 января статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что импортные яйца уже поступают на российский рынок. По словам чиновника, цены на яйца уже начинают снижаться, но на них в основном влияет отечественный производитель, так как в сравнении с объемами потребления объемы импорта небольшие.

Ранее в МИД РФ оценили объемы поставок куриных яиц из Белоруссии в Россию.

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