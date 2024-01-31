Названы самые популярные туристические направления у россиян в новогодние праздники

Волгоградская область, Красноярский край, Орловская, Пензенская, Архангельская и Оренбургская области, а также Камчатский край вошли в число популярных туристических направлений у россиян в период новогодних праздников, в этих регионах зафиксирован значительный рост числа бронирования отелей. Об этом RuNеws24 рассказала руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Екатерина Лата.

Кроме того, по ее словам, хорошую динамику показали направления отдыха на Кавказе — Осетия-Алания, Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Одними из самых востребованных направлений в Новый год также оказались Краснодарский край, Татарстан, Санкт-Петербург и Москва. Эксперт уточнила, что число онлайн-бронирований номеров в отелях на территории России в прошедшие каникулы выросло примерно на 18% по сравнению с прошлым годом.

«Рост на эти даты отмечается практически по всем внутренним направлениям. Из 77 регионов порядка 20 регионов показали прирост минимум на 10-20%. Это Алтайский край, Астраханская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Тамбовская Тюменская, Хабаровская области, а также Приморский край, Башкортостан, Карелия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ», — добавила Лата.

Исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в этом году 73% туристов провели первый месяц в поездках по России. Средняя стоимость забронированной ночи внутри страны составила 8 тыс. рублей, а за границей — 16 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию.