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Россиян предупредили об опасности ежедневного употребления колбасы

Врач Бирюкова: ежедневное употребление колбасы повышает риск заболеваний сердца

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Ежедневное употребление колбасных изделий, таких как сосиски, колбасы и различные копчености, значительно повышает риск развития заболеваний сердца. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова. Эти продукты, по ее словам, содержат большое количество насыщенных жиров, соли, усилителей вкуса и красителей.

«Важно знать, что насыщенные жиры участвуют в образовании так называемого «плохого» холестерина, который откладывается на сосудистой стенке и ведет к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала Бирюкова.

Она добавила, что опасные жиры содержатся также в кондитерских изделиях, фастфуде, пивных закусках, картофеле фри и в молочных продуктах с высоким содержанием жира.

Врач-эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова до этого предупреждала, что чрезмерное употребление соленых продуктов может привести к онкологии органов ЖКТ и инсульту. Специалист напомнила, что суточная норма поваренной соли в день составляет пять граммов.

Ранее врач назвала пять ошибок в питании, негативно сказывающихся на сердце.

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