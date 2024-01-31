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Врач оценила, могут ли узкие джинсы привести к бесплодию

Врач Филева: узкие джинсы не могут привести к бесплодию

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Depositphotos

Экстремально узкие джинсы могут привести к нарушению кровообращения в области малого таза и нижних конечностей, рассказала Life врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Но вот страшилки о том, что скинни могут стать причиной бесплодия, медицинских доказательств не имеют: чтобы такое произошло, носить утягивающие брюки нужно круглосуточно, не снимая их ни на секунду», — добавила она.

При этом такая одежда может привести к повышению температуры в области паха, что для мужчин грозит ухудшением качества семенной жидкости, для женщин — обострением молочницы. При регулярном ношении брюк, которые стягивают живот, может нарушиться работа пищеварительной системы и появиться изжога, заключила Филева.

Невролог, мануальный терапевт клиники «АБИА» Николай Державин до этого рассказал, что любители узких брюк могут столкнуться с болезнью Рота — Бернгардта, поражением наружного кожного нерва, известного как «синдром узких джинсов». Среди симптомов этого заболевания — онемение и «бегание мурашек» по наружной поверхности бедра, чувство натянутости, жжение и боль.

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