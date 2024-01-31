Российские врачи спасли женщину с гигантской опухолью яичника

Врачи Дмитровской больницы прооперировали женщину с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По словам врачей, 74-летняя пациентка поступила в медучреждение с жалобами на острую боль в области живота. Также ее беспокоили тошнота и сильная одышка. На обследовании медики нашли у пенсионерки доброкачественную опухоль яичника. Поскольку новообразование было очень большим, хирурги в экстренном порядке провели операцию.

«Под общим наркозом мы удалили цистаденому размером более 30 см», — рассказала врачи гинекологического отделения больницы Вероника Сухачева.

Операция прошла успешно, пациентка восстанавливается после лечения.

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