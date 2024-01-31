В Челябинске возбудили дело на мужчину, который избил кондуктора трамвая

В Челябинске нападение на кондуктора закончилось уголовным делом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбудили в отношении неустановленного лица по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В беседе с журналистами представители МВД сообщили, что к розыску агрессивного пассажира подключены наиболее опытные сотрудники. Инцидент находится на контроле у руководства УМВД.

Накануне на остановке ТК «Северный» заметили скорую помощь, из-за приезда которой наблюдались проблемы с работой трамваев. По словам работников «ЧелябГЭТа», контролер попросил пассажира оплатить проезд. Это не понравилось мужчине, и он избил сотрудника. После этого злоумышленник скрылся.

Ранее в Петербурге мужчина с электрошокером напал на сотрудника метро.