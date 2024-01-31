Россиянка пожаловалась, что врачи не заметили перелом ключицы у ее новорожденного внука

Жительница Якутска пожаловалась, что врачи медцентра, где рожала ее невестка, поначалу не заметили перелом ключицы у ее внука. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием «Якутск Вечерний».

По ее словам, ее невестка родила 27 января, а 29-го во время обхода врачей женщине сообщили, что с ее ребенком все хорошо и их вскоре выпишут.

Мать новорожденного обратила внимание медиков, что младенец, когда его укладывают на правый бок, тянет голову влево. После этого врачи провели мальчику УЗИ — обследование показало, что у ребенка перелом ключицы со смещением. Женщину вместе с ребенком перевели в отделение патологии новорожденных.

Бабушка травмированного ребенка заявила, что ее семья обратилась по поводу случившегося в региональный Минздрав.

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