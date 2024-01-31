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Названы продукты, которые помогут быстрее побороть тридемию

Технолог Румянцева: изменение рациона питания поможет побороть тридемию

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Shutterstock

Быстрее справиться с тридемией, то есть одновременным заболеванием ковидом, гриппом и ОРВИ, можно, если изменить свой рацион питания. Об этом Life рассказала пищевой технолог Людмила Румянцева.

«Выбирайте продукты, которые дают вашему иммунитету защиту, а организму — необходимую в этот сезон поддержку в виде питательных веществ», — отметила эксперт.

Так, прежде всего она советует употреблять авокадо, в котором содержатся витамины C, E, K и B6, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота, магний, калий и антиоксиданты. Помимо этого, уменьшить симптомы простуды, по словам Румянцевой, поможет лосось. В нем содержится цинк, который необходим для производства новых иммунных клеток.

Побороть тридемию можно и с помощью имбиря, продолжила пищевой технолог. В сыром виде он содержит гингерол, который повышает иммунитет благодаря своим антимикробным и противогрибковым свойствам. Кроме того, имбирь содержит антиоксиданты и противовоспалительные свойства.

Врач-иммунолог Владимир Болибок до этого говорил, что защититься от тридемии поможет вакцинация. В России достаточно вакцин от коронавируса и гриппа, напомнил эксперт. По меньшей мере, вакцинацию следует проходить раз в год, считает он.

Ранее врач объяснил, как избежать заражения тридемией в сезон вирусов.

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