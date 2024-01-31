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В РПЦ заявили о необходимости моратория на внедрение чипов в мозг

Протоиерей Абрамов: нужен мораторий на внедрение чипов в мозг

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Neuralink/Global Look Press

Внедрение чипов в мозг может вызвать побочные эффекты, поэтому нужен мораторий на такие вмешательства. Об этом сообщил РИА Новости секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов.

По его словам, около десятка корпораций уже имплантировали в мозг человека чипы с теми или иными функциональными возможностями. Священник подчеркнул, что случаи вмешательства в область мозга всегда носят «абсолютно гадательный характер».

«<…> подобные исследования <…> носят безответственный, экспериментаторский, неограниченный этическими нормами характер — и поэтому подлежат мораторию, как у нас запрещено, например, вмешательство в эмбрион с целью его генетического редактирования», — отметил секретарь синодальной комиссии.

Американская компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, впервые в истории вживила имплант в мозг человека 28 января. Маск сообщил в социальной сети X, что первый доброволец прошел операцию успешно и показатели работы устройства многообещающие.

Ранее фирму Маска по разработке нейроимплантов поймали на незаконной перевозке опасных грузов.

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