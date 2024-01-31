Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, что доставка грузов из КНР может задержаться из-за Нового года

Asia Import Group: доставка грузов из Китая может задержаться из-за праздников

close
100%
Евгений Подольский/РИА Новости

Доставка грузов в Россию по железной дороге из КНР в преддверии китайского Нового года может задерживаться. Об этом сообщили в компании Asia Import Group, передает РИА Новости.

В публикации уточнили, что праздник приходится в 2024 году на 10 февраля. Две недели с этой даты в стране объявили нерабочими. Поэтому перевозка товаров будет занимать больше времени, чем обычно уже с 4-5 февраля. Уже в предновогодние дни на станциях в Китае число работников начинает сокращаться. Некоторые грузы удастся отправить только после праздников.

В среднем доставка товаров китайских товаров на железнодорожные станции Московского узла составляет от 16 до 21 дня.

Накануне стало известно, что импорт автомобилей из Китая в Россию вырос в 3,6 раза в 2023 году. По данным Главного таможенного управления КНР, за 2023 год РФ закупила наземный транспорт на $22,52 млрд против $6,28 млрд за 2022 год. Общий объем экспорта товаров из Китая в Россию оценивается в $110,97 млрд, что почти на 47% больше, чем было два года назад.

Ранее Китай удвоил закупки у России алюминия и растительных масел.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами