Россиян предупредили, что доставка грузов из КНР может задержаться из-за Нового года

Доставка грузов в Россию по железной дороге из КНР в преддверии китайского Нового года может задерживаться. Об этом сообщили в компании Asia Import Group, передает РИА Новости.

В публикации уточнили, что праздник приходится в 2024 году на 10 февраля. Две недели с этой даты в стране объявили нерабочими. Поэтому перевозка товаров будет занимать больше времени, чем обычно уже с 4-5 февраля. Уже в предновогодние дни на станциях в Китае число работников начинает сокращаться. Некоторые грузы удастся отправить только после праздников.

В среднем доставка товаров китайских товаров на железнодорожные станции Московского узла составляет от 16 до 21 дня.

Накануне стало известно, что импорт автомобилей из Китая в Россию вырос в 3,6 раза в 2023 году. По данным Главного таможенного управления КНР, за 2023 год РФ закупила наземный транспорт на $22,52 млрд против $6,28 млрд за 2022 год. Общий объем экспорта товаров из Китая в Россию оценивается в $110,97 млрд, что почти на 47% больше, чем было два года назад.

Ранее Китай удвоил закупки у России алюминия и растительных масел.