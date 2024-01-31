Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу оказался в осаде

Местные жители перуанского города Агуас-Кальентес организовали протесты из-за новой системы продажи билетов на вход в древний город инков Мачу-Пикчу. Газета La República опубликовала видео пустых улиц ближайшего к Мачу-Пикчу городка Агуас-Кальентес, где всегда останавливаются туристы перед посещением древнего памятника.

Власти Перу решили перенести продажу билетов на платформу компании Joinnus, принадлежащую крупной корпорации Credicorp. Это не понравилось работникам туристической отрасли. Они перекрыли железнодорожную ветку — единственный способ попасть в город инков. Местные жители, задействованные в туризме, обвинили правительство в сговоре с корпорацией Credicorp.

В ответ на протесты власти решили скорректировать свое решение и предложили новую платформу для продажи билетов, которая будет под контролем секретариата правительства.

Министр культуры Лесли Уртеага выразила надежду на диалог с протестующими, но пригрозила им санкциями в случае продолжения забастовки.

В результате протестов древний город Мачу-Пикчу оказался в блокаде, а торговые точки, кафе и отели в ближайшем городке Агуас-Кальентес были закрыты.

В прошлом году ученые обнаружили ДНК древних жителей Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу — древний город-крепость инков, построенный около 1420 года. Строительство на территории поселения продолжалось вплоть до XVI века — времени прихода испанских конкистадоров. Захватчики не дошли до крепости, поэтому на долгие годы про нее забыли. Этот же факт помог крепости сохранить свой первозданный вид. Лишь в начале XX века американский археолог Хайрам Бингем открыл в Андах инкскую крепость, о которой рассказывали местные жители. Историки до сих пор спорят о том, когда была построена крепость и при каких обстоятельствах жители покинули ее.

Ранее Екатерина Андреева испугала фанатов опасной ездой на поезде в сторону Мачу-Пикчу.