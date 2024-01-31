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Площадь пожара в аргентинском нацпарке ЮНЕСКО увеличился на 80%

Nacion: пожар в парке ЮНЕСКО в Аргентине увеличился на 80% и достиг 1,8 га

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Borja Suarez/Reuters

Площадь распространения огня в аргентинском национальном парке «Лос-Алерсес», который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличился на 80%. Об этом сообщила газета Nacion.

В администрации парка изданию рассказали, что пожар за короткое время охватил более 1893 гектаров первозданного леса.

»<…> только в период с полудня до вчерашней ночи затронутая пожаром площадь возросла на 80%», — уточнили в публикации.

До этого стало известно, что возгорание распространилось на площади более тысячи гектаров в нацпарке и прилегающих зонах. Тушение осложняет высокая температура воздуха и сильный ветер.

Парк «Лос-Алерсес» находится на юге Аргентины, целью его создания в 1937 году стала защита редких растений. Семь лет назад природная территория получила статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Основу лесного массива составляют гигантские хвойные — фицройя, которую еще называют «патагонским кипарисом». Возраст редких экземпляров превышает несколько тысяч лет.

Ранее четверо туристов из Москвы устроили пожар в Прибайкальском нацпарке, пытаясь сжечь клеща.

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