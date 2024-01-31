Москвичам пообещали гололедицу в ближайшие дни

В Москве и Подмосковье ожидается продолжение гололедицы до выходных, при этом сильная гололедица ожидается в субботу, что создаст опасность для пешеходов и транспорта. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что из-за отрицательных ночных температур утром среды прогнозируется образование гололедицы, местами сильной.

Синоптик также отметил, что в течение всех этих дней гололедица будет заметной из-за колебаний температур. Ночью температура в Москве будет 1-3°C ниже нуля, а в Подмосковье до -6°C, днем в столице -1...+1°C, а в Подмосковье от -3°C до 2°C выше нуля.

В четверг и пятницу температура повысится до + 1-3°C в Москве и до +4°C в области. Вплоть до пятницы ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, который не сможет сразу сгладить гололедицу. Но в субботу ожидается значительное понижение температуры на 6-7 градусов, что приведет к особенно сильной гололедице и небольшому снегу.

Вильфанд предупреждает, что это будет опасно как для пешеходов, так и для водителей.

До этого синоптики предупредили о продолжении погодных аномалий в регионах России. Так, на сервере Сибири и Арктическом побережье также прогнозируются аномалии в сторону положительных температур — будет на 10 градусов теплее нормы. На юге страны отклонения от нормы будут ниже.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об аномальной оттепели в Центральной России.