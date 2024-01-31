Аналитики рассказали, с какими ЧП в квартирах чаще всего сталкиваются россияне

По итогам 2023 года на долю ЧП с квартирами приходится 63% от общего числа страховых случаев с недвижимостью россиян — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В 2023 году основной причиной обращений россиян по страхованию квартир стали затопления — на этот риск пришлось почти 78% происшествий. На втором месте — около 5% страховых случаев — пожары. На третьем месте стихийные бедствия — 2%.

В 45% случаев причиной повреждения квартиры водой являются заливы со стороны соседей. Также ЧП часто становятся следствием аварий систем отопления и водоснабжения (40%). Средний размер компенсации в связи с затоплением квартиры составляет 44 тыс. рублей. Ущерб от возгорания оценивался в среднем в 169 тыс. рублей.

Почти все заявления на получение компенсации в связи со стихийными бедствиями в 2023 году поступили от жителей Удмуртии, пострадавших из-за урагана и града в июле. Но последствия были незначительными — средняя выплата составила 69 тыс. рублей.

Несмотря на то, что большая часть происшествий с квартирами была зафиксирована в январе (82%), морозы редко становились причиной повреждений (не более 1%). Средняя выплата из-за заморозки и прорыва труб составила 69 тыс. рублей.

Не менее 11% страховых случаев было зафиксировано в рамках полисов страхования ответственности перед третьими лицами (т.е. если пострадал не сам застрахованный, а соседи по его вине). Причем в 67% случаев виновными в наступлении страхового события являются мужчины. Средний размер компенсации, которую страховая компания выплачивала пострадавшим, составила 81 тыс. рублей.

В топ-5 регионов с наибольшим числом происшествий с квартирами (без учета Москвы и Московской области), вошли: Санкт-Петербург и Башкирия 5,6%; Приморский край 4,2%; Тюменская область 3%; Ростовская область 2,9%; Удмуртия 2,8%.

Ранее в Новосибирске произошла серьезная коммунальная авария.